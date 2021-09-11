دروب المراهقات.. الثقافة تنعى الكاتب محمود الظاهر

2021/09/11 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نعت وزارة الثقافة، اليوم السبت، الكاتب محمود الظاهر، فيما أكدت أن الراحل عالج القضايا الإجتماعية منذ اول مجموعة قصصة له في مطلع الخمسينات.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، قدم تعازيه إلى الأوساط الثقافية والأدبية برحيل الكاتب محمود الظاهر".

وقال ناظم، في برقية النعي بحسب البيان: "لقد عالج الكاتب محمود الظاهر منذ أول مجموعة قصصيةٍ له في مطلع الخمسينيات القضايا الاجتماعية، وظل مخلصاً لهذا التوجه، وكان من الأسماء التي شكل مع أبناء جيله أثراً في المشهد الأدبي العراقي".

وأضاف البيان: "نقدم خالص عزائنا إلى ذوي الكاتب محمود الظاهر ومحبيه، ونسأل الله أن يتغمده برحمته الواسعة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وتابع البيان، أنَّ "للكاتب الظاهر عدداً من المجموعات القصصية منها (دروب المراهقات)، و(النافذة)، و( ممر على الرصيف)، ورواية (تقاطع الأزمنة)".

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