2021/09/11 | 14:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوزارة تعتمد الانظمة الالكترونية الحديثة في جميع القطاعات النفطية ومنها قطاع التوزيع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط: اعتماد بطاقة الدفع المسبق الفيزا كارت في محطات تعبئة الوقود) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط: اعتماد بطاقة الدفع المسبق الفيزا كارت في محطات تعبئة الوقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).