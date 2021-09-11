وزارة النفط تؤكد قرب اعتماد نظام الدفع الإلكتروني في محطات الوقود

2021/09/11 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكدت وزارة النفط، السبت، اعتماد بطاقة الدفع المسبق "الفيزا كارت" في محطات تعبئة الوقود.

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "وضع اللمسات النهائية لاعتماد نظام بطاقة الدفع المسبق "الفيزا كارت" في محطات تعبئة الوقود".

وبحسب البيان فإن ذلك "جاء خلال افتتاح محطة وقود موسى بن نصير في بغداد بعد اعادة تأهيلها".

وأضاف الوكيل أن "الشركة ستعمل على اعتماد الانظمة الالكترونية الحديثة في جميع القطاعات النفطية ومنها قطاع التوزيع والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها"، مؤكداً أن "هذه الانظمة تحقق أنسيابية كبيرة في التزود بالوقود، فضلا عن تحجيم حالات الهدر والاستغلال أن وجدت".

من جانبه، قال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية وكالة حسين طالب إن "الشركة ومن خلال الدوائر الفنية والهندسية وملاكات الشركة قد نفذت نسبة (‎%‎85) من خطط وبرامج التأهيل للمحطات الحكومية"، مشيراً الى "اعتماد التصاميم الهندسية الحديثة ومراعاة الجانب الجمالي والحضري ، فضلاً عن نصب مضخات وقود من مناشى رصينة".

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