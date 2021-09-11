فرنسا تمنع دخول السياح الأمريكيين غیر الملقحين إلی أراضيها

2021/09/11 | 14:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت فرنسا أحدث دولة أوروبية، وأهم وجهة سياحية، تزيل الولايات المتحدة من قائمة السفر الآمنة، باتباع توصيات الاتحاد الأوروبي في أعقاب ارتفاع إصابات كوفيد-19 في أمريكا.

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