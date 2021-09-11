قريباً.. النفط تعتمد بطاقات الدفع المسبق في محطات التعبئة

2021/09/11 | 14:37 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد كشفت وزارة النفط، اليوم السبت، عن إعتمادها بطاقات الدفع المسبق (الفيزا كارد) في محطات تعبئة الوقود قريباً.وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس، خلال افتتاح محطة وقود موسى بن نصير في بغداد بعد إعادة تأهيلها، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة النفط تعمل على اعتماد الأنظمة الالكترونية الحديثة …

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النفط تعتمد بطاقات الدفع المسبق في محطات التعبئة أولاً على النور نيوز.

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