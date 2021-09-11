2021/09/11 | 15:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حتل الجواز العراقي المرتبة قبل الأخيرة في ترتيب جوازات السفر العالمي، فيما احتل الجواز الياباني المرتبة الاولى باقوى جواز بالعالم في الربع الثالث عام 2021.وحسب تصنيف شركة الاستشارات السويسرية “Henley & […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في آخر تصنيف عالمي..



ما هو ترتيب الجواز العراقي؟ المركز الخبري الوطني.

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