العمليات المشتركة تكشف توجيهات الكاظمي أثناء الممارسة الأمنية الخاصة بالانتخابات

2021/09/11 | 15:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

كشفت قيادة العمليات المشتركة اليوم السبت، عن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في أثناء الممارسة الأمنية الخاصة بالانتخابات.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة لوكالة الأنباء العراقية (واع) اللواء تحسين الخفاجي: إن "رئيس الوزراء قدم توجيهات في أثناء حضوره الى مقر قيادة العمليات المشتركة للإشراف على الممارسة الأمنية"، لافتاً الى أن "هذه التوجيهات تضمنت ضرورة أن تكون القوات الأمنية مستعدة لموعد الانتخابات في التصويت العام والخاص، وكذلك تكون على أهبة الاستعداد والجاهزية في تأدية المهام التي تناط بها".

واضاف الخفاجي أن "هذه الممارسة تمت بتوجيه وإشراف من القائد العام للقوات المسلحة الذي أعلن انطلاقها"، مشيراً الى أن"الممارسة تضمنت إجراءات تتعلق بانتشار القوات واتخاذها مواقعها ،سواء في مراكز الاقتراع أو في الأطواق الامنية".

وبين أن "الممارسة تضمنت خطوات افتراضية تتعلق بتوجيه الناخبين وكذلك العمل وفق المجريات والمعطيات ومواجهة أي تحديات قد تحدث مثل التحديات الصحية والحرائق والخروقات الامنية"، مؤكداً أن "القوات الامنية كان لها رد فعل سريع مع جميع التحديات الافتراضية".

وذكر الخفاجي أن"هذه الممارسة التي أجريت في عموم المحافظة مهمة في مشاهدة جاهزية وتشخيص القوات الأمنية ،وكذلك سرعة رد الفعل لها والجميع كان مستعداً ومتأهباً في أداء مهامه خلال فترة الانتخابات".

وأكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، توفير كل أشكال الدعم لمفوضية الانتخابات وللجنة الأمنية المكلفة بحماية العملية الانتخابية، مشدداً على أهمية الاستفادة من أخطاء الماضي. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الكاظمي اشرف على تنفيذ أول ممارسة أمنية خاصة بالانتخابات في قيادة العمليات المشتركة، وعبر دوائر الاتصال بقيادات العمليات وقادة الشرطة في المحافظات". واشار الكاظمي حسب البيان الى أن "هذه الانتخابات مهمة في تأريخ العراق، ونعمل على إعادة هيبة الدولة بتطبيق القانون ومنع أي تجاوزات تحت أي عنوان ،وأن حماية الانتخابات ونجاحها يعززان مفهوم هيبة الدولة عند المواطنين".

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