مرشح عن البصرة يطالب بإجراء سريع وحاسم لقضية المال السياسي وإستغلال المنصب

2021/09/11 | 15:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد طالب المرشح عن تحالف العقد الوطني في محافظة البصرة عامر كامل، مفوضية الانتخابات ورئاسة الوزراء، بإجراء سريع وحاسم لقضية المال السياسي وإستغلال المنصب.وقال “عامر كامل” المرشح عن الدائرة الرابعة (الزبير) تسلسل 46 في تصريح لـ”النور نيوز”، انه “في الوقت الذي نطمح فيه لإجراء انتخابات نزيهة وعادلة من أجل التمثيل الحقيقي للشعب …

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