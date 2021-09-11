مقتل شقيق نائب الرئيس الأفغاني السابق برصاص طالبان

2021/09/11 | 15:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال شريش صالح إن عمه روح الله عزيزي كان متوجها إلى مكان ما في سيارة الخميس، عندما أوقفه مقاتلو طالبان عند نقطة تفتيش.

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