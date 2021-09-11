إيران توجه رسالة بشأن الزيارة الأربعينية في العراق

2021/09/11 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه وزير الخارجية الإيراني، حسين أنير

عبد اللهيان، رسالة إلى الزوار

الإيرانيين الراغبين بالتوجه إلى

العراق، لأداء الزيارة الأربعينية.

وكتب عبد اللهيان، في تدوينة له على

صفحته في "أنستغرام"، أن "المشا

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