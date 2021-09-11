من البحر الى النحر.. جموع الزائرين تسير صوب كربلاء

2021/09/11 | 15:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حشود الزائرين تواصل زحفها صوب كربلاء المقدسة.

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