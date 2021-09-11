شاهد.. صراخ وتدافع داخل طائرة ركاب أمريكية بسبب كمامة

2021/09/11 | 15:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت مواجهة على متن رحلة تابعة لشركة جيت بلو الأمريكية بين راكبين وأفراد طاقم الطائرة والسبب هو عدم الامتثال لتفويض ارتداء الكمامة خلال الرحلة التي كانت متجهة من فلوريدا إلى سان دييغو.

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