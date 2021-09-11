الموارد المائية: مذكرة التفاهم مع تركيا تتضمن التزامها باطلاق مياه عادلة للعراق

2021/09/11 | 15:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن وزير الموارد المائية مهدي الحمداني، ان مذكرة التفاهم مع تركيا تتضمن التزامها باطلاق مياه عادله ومنصفه للعراق.

وقال الحمداني في بيان ان “زيارتنا الى تركيا أثمرت على مصادقة الرئيس التركي على مذكرة التفاهم الموقعه بين البلدين والتي نجحت هذهالحكومه بتفعيلها“.

واضاف ان “مذكرة التفاهم مع الجانب التركي تتضمن التزام الجاره تركيا باطلاق مياه عادلة ومنصفه للعراق الى نهري دجلة والفرات“.

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