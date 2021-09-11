2021/09/11 | 15:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قيادة العمليات المشتركة اليوم السبت، عن توجيهات القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفىالكاظمي في أثناء الممارسة الأمنية الخاصة بالانتخابات.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: إن “رئيس الوزراء قدم توجيهات في أثناء حضورهالى مقر قيادة العمليات المشتركة للإشراف على الممارسة الأمنية“، لافتاً الى أن “هذه التوجيهات تضمنت ضرورة أنتكون القوات الأمنية مستعدة لموعد الانتخابات في التصويت العام والخاص، وكذلك تكون على أهبة الاستعدادوالجاهزية في تأدية المهام التي تناط بها“.

واضاف الخفاجي أن “هذه الممارسة تمت بتوجيه وإشراف من القائد العام للقوات المسلحة الذي أعلن انطلاقها“، مشيراًالى أن“الممارسة تضمنت إجراءات تتعلق بانتشار القوات واتخاذها مواقعها ،سواء في مراكز الاقتراع أو في الأطواقالامنية“.

وبين أن “الممارسة تضمنت خطوات افتراضية تتعلق بتوجيه الناخبين وكذلك العمل وفق المجريات والمعطيات ومواجهةأي تحديات قد تحدث مثل التحديات الصحية والحرائق والخروقات الامنية“، مؤكداً أن “القوات الامنية كان لها رد فعلسريع مع جميع التحديات الافتراضية“.

وذكر الخفاجي أن“هذه الممارسة التي أجريت في عموم المحافظة مهمة في مشاهدة جاهزية وتشخيص القوات الأمنية،وكذلك سرعة رد الفعل لها والجميع كان مستعداً ومتأهباً في أداء مهامه خلال فترة الانتخابات“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توجيهات أمنية خاصة بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توجيهات أمنية خاصة بالانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).