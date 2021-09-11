الإعلام الأمني تصدر بيانا بشأن الممارسة الأمنية الشاملة

2021/09/11 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، بيانا بشأن الممارسة الامنية التي جرت اليوم والخاصة بتأمين الانتخابات.وذكرت الخلية في بيان تلقاه، “المركز الخبري الوطني”، انه “بحضور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، […]

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