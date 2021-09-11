الإعلام الأمني: ممارسة امنية تجسد اليوم الانتخابي في العراق

2021/09/11 | 15:39 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن الشروع بممارسة امنية شاملة تجسد اليوم الانتخابي في العراق، بحضور القائد العام للقوات المسلحة.

وقالت الخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بحضور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، شرعت اللجنة الامنية العليا لانتخابات مجلس النواب بممارسة امنية شاملة لبغداد والمحافظات خاصة بالعملية الانتخابية في العراق".

وأضافت، أن "الممارسة جاءت بهدف الوقوف على جاهزية القوات الامنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واهم التحضيرات الخاصة بهذا العرس الانتخابي المقرر في العاشر من شهر تشرين الاول لعام 2021".وأشار البيان إلى أنه "اشرف الفريق اول ركن عبد الامير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة على هذه الممارسة وفق الخطط المعدة لهذا الغرض، فيما كان هناك حضور من قبل القادة والضباط على رأس القطعات الامنية المشاركة في بغداد والمحافظات، بمشاركة فاعلة لعدد من صنوف الأجهزة الأمنية في هذه الممارسة التي شملت المدن والمناطق المختلفة في البلاد".

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