2021/09/11 | 15:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت خلية الإعلام الأمني، السبت، تفاصيل الممارسة الأمنية الشاملة الخاصة بالانتخابات في بغداد والمحافظات.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر بيان للخلية، تلقى "ناس" نسخة منه، (11 أيلول 2021)، أنه "بحضور القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، شرعت اللجنة الامنية العليا لانتخابات مجلس النواب بممارسة امنية شاملة لبغداد والمحافظات خاصة بالعملية الانتخابية".

واضاف البيان أنه "أجريت اليوم السبت في محافظات العراق كافة ممارسة امنية تجسد اليوم الانتخابي في العراق بهدف الوقوف على جاهزية القوات الامنية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وأهم التحضيرات الخاصة بهذا العرس الانتخابي المقرر في العاشر من شهر تشرين الاول لعام 2021".

وأشار إلى أن "الفريق أول ركن عبدالأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة قد اشرف على هذه الممارسة وفق الخطط المعدة لهذا الغرض، فيما كان هناك حضور من قبل القادة والضباط على رأس القطعات الامنية المشاركة في بغداد والمحافظات، بمشاركة فاعلة لعدد من صنوف الأجهزة الأمنية في هذه الممارسة التي شملت المدن والمناطق المختلفة في البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور من الممارسة الأمنية الخاصة بالانتخابات) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور من الممارسة الأمنية الخاصة بالانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).