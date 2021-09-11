سعادة سيزيف - سعود سالم

2021/09/11 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم ٧٦ - سيزيف السعيد أفكار ألبير كامو النظرية لخصها في كتابين هما - أسطورة سيزيف - Le Mythe de Sisyphe-1942 بخصوص العبث، والمتمرد - L Homme révolté-1951، الذي انتقذ فيه بشدة فكرة الثورة والنضال الطبقي والذي يدعو فيه إلى الحل الوسط، وهو التمرد الميتافيزيقي أو الفكري.



ويتخذ كامو من أسطورة سيزيف رمزاً لوضع الإنسان في الحياة ويعتبره ممثلا للبطل العبثي.



وسيزيف هو هذ ......





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