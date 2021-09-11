2021/09/11 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إبراهيم_ابراش في مثل هذا اليوم قبل عشر سنوات فجر تنظيم القاعدة بطائرتين تم اختطافهما برجي التجارة العالمية في نيويورك وبطائرة ثالثة مقر البنتاغون قرب واشنطن وقُتل أكثر من 3 آلاف شخص ، وجرى ما جرى بعد ذلك من احتلال افغانستان والعراق والحملة الأمريكية الدولية لمحاربة الإرهاب الخ.الأسئلة التي طرحناها في حينه ونُعيد طرحها الآن هي :1- لماذا استهداف أبراج في امريكا وليس في إسرائيل؟2- لماذا ترسل ما تسمى ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من وحي ذكرى هجمات 11 سبتمبر - إبراهيم ابراش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من وحي ذكرى هجمات 11 سبتمبر - إبراهيم ابراش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).