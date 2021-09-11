أكبر من هروب .. أعظم من خلاص فردي - نهاد ابو غوش

2021/09/11 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_ابو_غوش أكبر من هروب ..



أعظم من خلاص فردينهاد أبو غوشسواء أسميناها "هروبا كبيرا" لانطباق اسم الفيلم الهوليودي الشهير عليها، أو تحررا ذاتيا، وبصرف النظر عن المآل النهائي للعملية بعد الأنباء عن إعادة اعتقال أربعة حتى لحظة كتابة هذه السطور، تبقى لمأثرة الأسرى الستة علامات فارقة في تاريخ النضال الوطني الفلسطيني، كما في تاريخ الإخفاقات العسكرية والاستخبارية الإسرائيلية.



وفوق ذلك فإن مجموعة من الدلالات ......





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