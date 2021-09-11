2021/09/11 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بتضمين مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2022، المبلغ اللازم لإجراء التعداد العام للسكان والمساكن.وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان تلقاه، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه حكومي بتضمين موازنة 2022 مبالغ مالية لإجراء التعداد العام للسكان المركز الخبري الوطني.

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