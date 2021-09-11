اختطاف شيخ عشيرة جنوب العراق

2021/09/11 | 15:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسلنا امني ، السبت ، بان مجموعة اختطفت احد شيوخ العشائر في النجف.

وقال مراسلنا اليوم (11 ايلول 2021) ان "مجموعة تستقل سيارتان صالون قامت باخطاف احد شيوخ عشيرة خيقان في وسط مدينة الكوفة في النجف الاشرف ".

واضاف المصدر ان القوات الامنية شكلت فريق عمل من مكافحة اجرام الكوفة ومدير الاستخبارات والامن الوطني لمتابعة التحقيقات في الحادث ومعرفة الجناة ".

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