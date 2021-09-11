2021/09/11 | 15:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت لجنة التربية النيابية، السبت، الانباء التي تحدثت عن اعتماد الدوام الحضوري للطلبة في السنة الدراسية الجديدة.

وقال عضو اللجنة عباس الزاملي، في تصريح لـ NRT عربية (11 ايار 2021)، ان "ما اشيع حول وجود قرار يقضي بان يكون الدوام حضوريا لكافة المراحل الدراسية عار عن الصحة وغير صحيح".

واضاف ان "وزارة التربية ولجنتي التربية النيايبة والصحة والسلامة الوطنية، اكدوا ان الدوام خلال العام الدراسي القادم سيكون حضوريا وبشكل كامل للمراحل الدراسية غير المنتهية فقط وليس لكل المراحل".

واشار الزاملي الى ان "الدوام سيكون بالتناوب ولمدة ثلاثة ايام في الاسبوع"، فيما حث الكوادر التدريسية على "اخذ اللقاحات بغض النظرعن الدوام اوعدمه".

واكد انه "ليس هناك في الوقت الحالي اي نية على اجبار الكوادر باخذ اللقاحات المضادة لكورونا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توضيح من لجنة التربية حول اعتماد الدوام الحضوري لجميع الطلبة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توضيح من لجنة التربية حول اعتماد الدوام الحضوري لجميع الطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).