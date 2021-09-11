2021/09/11 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت مديرية المرور العامة، اليوم

السبت، توضيحا حول قرار المحاسبة على

الطرق السريعة.

وقالت المديرية في بيان، انه "تناقلت

مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل

الإعلام ان مديرية المرور العامة تقوم

بالمحاسبة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرور تصدر توضيحا حول قرار المحاسبة على "الطرق السريعة") نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرور تصدر توضيحا حول قرار المحاسبة على "الطرق السريعة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).