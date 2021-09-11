الإطاحة بعصابة مختصة بالسرقة والنصب والاحتيال في النجف

2021/09/11 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف

الاشرف، اليوم السبت، القبض على عصابة

ارتكبت عدد كبير من جرائم السرقة والنصب

والاحتيال.

وذكرت المديرية في بيان، انه "بعد ان

توفرت معلومات عن قيام عصابة بتزوير

السيارات و

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