النجف.. سقوط عجلة تحمل

2021/09/11 | 16:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر مطلع، اليوم السبت، بمصرع

أربعة أشخاص بحادث سير مروع في قضاء

الكوفة التابع محافظة النجف.

وقال المصدر، إن عجلة نوع "سنتافيا" تحمل

جنازة هوت من أعلى جسر العباسيات الى

داخل النهر.

وأشار المصدر

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