مجلس الوزراء يُقرّ التوصية الخاصّة باستثمار شركة فرنسية لمشروع الطاقة الشمسية داخل العراق

2021/09/11 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اقر مجلس الوزراء، اليوم السبت، التوصية الخاصّة باستثمار شركة (TOTAL) الفرنسية في مشروع الطاقة الشمسية داخل العراق.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مجلس الوزراء، أقرّ توصية المجلس الوزاري للطاقة الذي يخول وزارة الكهرباء صلاحية الإحالة إلى شركة (TOTAL) الفرنسية للاستثمار في توليد الطاقة الشمسية بسعة (1000 AC MW) على وفق مبدأ (BOOT) بفترة تنفيذ 36 شهرا على مرحلتين".

وأضافت ان "توقيع العقد مع الشركة المذكورة، جاء بحسب قرار اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة في وزارة الكهرباء المأخوذ في جلستها الطارئة السادسة عشرة في 25/8/2021".

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