تربية الديوانية تحدد موعد صرف رواتب العقود المرفوضة بطاقاتهم

2021/09/11 | 16:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – الديوانيةأعلنت مديرية تربية محافظة الديوانية، اليوم السبت، موعد صرف رواتب موظفي العقود المرفوضة بطاقاتهم.وذكرت المديرية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه ان "سيكون موعد توزيع رواتب موظفي العقود من المحاضرين والاداريين للشهر الثامن يوم الاثنين ١٣ / ٩ ويكون استلامه من منافذ الصرف".ولفتت الى ان "ملف المرفوضة بطاقاتهم سينتهي بالكامل يوم الاربعاء المقبل".ونوهت ان " راتب الشهر التاسع / ايلول سوف يكون مع اشعار رواتب ملاك المديرية".

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