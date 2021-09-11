رئيس الجمهورية يدعو إلى إنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق الإصلاح

2021/09/11 | 16:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، إلى إنتاج سلطات تشريعية وتنفيذية قادرة على تحقيق الإصلاح، مشيرا الى ان العملية السياسية ومنظومة الحكم بحاجة الى إصلاح بنيوي.وقال رئيس الجمهورية في كلمة خلال المؤتمر الدولي الثالث عشر لمناهضة العنف ضد المرأة، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “أمامنا تحديات اجتماعية وتشريعية كبيرة …

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