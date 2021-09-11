لماذا تهتم فرنسا بالعراق؟

2021/09/11 | 16:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانسحاب الأمريكي المخطط له هو فرصة للتوغل في العراق.

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