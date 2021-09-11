رونالدو على موعد مع رقم تاريخي الليلة

2021/09/11 | 16:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سيكون كريستيانو رونالدو، العائد مؤخرا إلى صفوف مانشستر يونايتد، على موعد لتحقيق رقم قياسي في مباراة فريقه ضد نيوكاسل، المقررة اليوم السبت، في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وأكد مدرب مانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، أمس السبت، أن النجم البرتغالي سيتواجد في لقاء نيوكاسل دون الإشارة إلى ما إذا كان سيشارك أساسيا أم بديلا.

وكتب الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز على “تويتر”: “آخر ظهور لرونالدو في الدوري الإنجليزي الممتاز يعود إلى مايو 2009 ضد أرسنال”.

وأضاف “إذا لعب رونالدو مع مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل، سيحقق رقما قياسيا جديدا لأطول فترة بين خوض مباراتين في تاريخ الدوري الإنجليزي”.

وأشار حساب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أن الفترة بين مباراتي أرسنال ونيوكاسل تبلغ 12 عاما و118 يوما.

وكان رونالدو (36 عاما)، لعب لمانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم.

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