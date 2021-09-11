“فيسبوك” يُخفق في تطبيق معاييره المتعلقة بالانتخابات العراقية

2021/09/11 | 16:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد بين مركز الاعلام الرقمي، ان تطبيق قواعد “فيسبوك” للاعلانات السياسية في العراق، التي وعدت الشركة بالعمل على تنفيذها، شابه الكثير من الثغرات التي لازالت تسمح بنشاط الاعلانات السياسية المسيئة للاخرين والمبنية على اخبار زائفة، والتي يتم الترويج لها عبر المنصة.وأوضح المركز، ان فريقه رصد العديد من الاعلانات السياسية على منصة فيسبوك …

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