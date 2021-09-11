2021/09/11 | 16:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقد مجلس الوزراء، اليوم السبت، جلسته الاستثنائية برئاسة مصطفى الكاظمي، التي خصصت لتوفير الدعم للانتخابات، ومتابعة آخر الإجراءات والتحضيرات الخاصة بها، فيما صدر عن الجلسة الاستثنائية 17 قراراً وتوجيهاً.وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المجلس استضاف خلال جلسته، المحافظين، ورؤساء الهيئات المستقلة، وقادة الأجهزة الأمنية، …

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يصدر 17 قراراً وتوجيهاً في جلسته الاستثنائية..



تعرف عليها أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصدر 17 قراراً وتوجيهاً في جلسته الاستثنائية.. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصدر 17 قراراً وتوجيهاً في جلسته الاستثنائية.. تعرف عليها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).