تطوير ماوتسي تونغ للماركسيّة اللّينينيّة - حزب الكادحين

2021/09/11 | 16:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حزب_الكادحين ‏ يُحيي الشيوعيون في العالم يوم التاسع من سبتمبر من كلّ عام ذكرى رحيل القائد ‏البروليتاري العظيم ماوتسي تونغ الذي ارتبط اسمه بالحزب الشيوعي الصيني والثورة ‏الصينية وبناء الاشتراكية في الصين ومقاومة التحريفيّة داخل الحركة الشيوعية ‏العالمية والثورة الثقافية البروليتارية الكبرى.



ولم يكن ليرتبط اسم ماوتسي تونغ بكلّ ‏هذا لولا التطوير الخلاّق الذي قام به للماركسيّة اللينينيّة بمختلف مكوّناتها حتّى ار ......





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