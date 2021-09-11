تطوير ماوتسي تونغ للماركسيّة اللّينينيّة - حزب الكادحين

#حزب_الكادحين يُحيي الشيوعيون في العالم يوم التاسع من سبتمبر من كلّ عام ذكرى رحيل القائد البروليتاري العظيم ماوتسي تونغ الذي ارتبط اسمه بالحزب الشيوعي الصيني والثورة الصينية وبناء الاشتراكية في الصين ومقاومة التحريفيّة داخل الحركة الشيوعية العالمية والثورة الثقافية البروليتارية الكبرى.
ولم يكن ليرتبط اسم ماوتسي تونغ بكلّ هذا لولا التطوير الخلاّق الذي قام به للماركسيّة اللينينيّة بمختلف مكوّناتها حتّى ار ......
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