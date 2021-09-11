بعد مرور 20 عامًا على هجمات 11 سبتمبر.. الآثار الصحية ما زالت مستمرة

2021/09/11 | 16:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد مرور 20 عامًا لا تزال آثار هجمات 11 سبتمبر تظهر على الأشخاص الناجين والذين كانوا متواجدين بمواقع الهجمات.عمال الطوارئ وطواقم تنظيف الحطام والمتطوعون الذين كانوا من بين المستجيبين الأوائل لأحداث 11 سبتمبر يعانون من مشاكل صحية كبيرة.

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