الصحة تسجل 3086 اصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة في العراق

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، عن تسجيل 3086 اصابة بـ وباء كورونا و 6685 حالة شفاء اضافة الى وفاة 51 شخصا خلال 24 ساعة في العراق.
وادناه جدول يبين الموقف الوبائي التفصيلي لعدد وتوزيع الاصابات وحالات الشفاء والوفيات:-
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