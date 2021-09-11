2021/09/11 | 16:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تحاول ربات المنزل في وقتنا الحالي الاستعاضة عن رائحة الورود الطبيعية في البيوت باستخدام المعطرات المصنعة، حيث تراجعت عادة زراعة الورود في المنازل بشكل كبير واستبدلنها بالورود الصناعية والمعطرات، لصعوبة العناية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص معطرات الجو قد تكون قاتلة لهؤلاء المركز الخبري الوطني.

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