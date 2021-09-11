بالفيديو.. المشتركة تكشف للسومرية تفاصيل الممارسة الأمنية الأولى الخاصة بالانتخابات

2021/09/11 | 16:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق اول ركن عبد الامير الشمري، اليوم السبت، تفاصيل الممارسة الأمنية الأولى الخاصة بالانتخابات المزمع اجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل.

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، نفذت هذا اليوم الممارسة الأمنية الأولى لحماية المركز الانتخابية في بغداد وعموم المحافظات العراقية، حيث اعطيت فيها 20 فرضية للقطعات المنفذة بحضور رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي".

وبين، أنه "تم خلال الممارسة مناقشة جميع السيناريوهات التي قد تحدث يوم الاقتراع"، مشدداً على أن العملية كانت تجريبية جيدة وناجحة".وأشار إلى "فحص الاتصالات بشكل كامل في بغداد والمحافظات، وكذلك الاتصالات الفرعية بتجاه المحطات الموجودة في مركز العمليات الرئيسي".ولفت الشمري إلى أن "العملية استمرت لمدة 3 ساعات، وهناك ممارسات اخرى ستجري لاحقاً".

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