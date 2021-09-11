صادق عليها أردوغان.. الموارد المائية توضح بشأن مذكرة تفاهم مع تركيا

2021/09/11 | 16:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت وزارة الموارد المائية، اليوم السبت، توضيحاً بشأن مذكرة التفاهم مع تركيا والتي صادق عليها الرئيس رجب طيب أردوغان.وذكرت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “زيارة وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني الى تركيا أثمرت على مصادقة الرئيس التركي على مذكرة التفاهم الموقعه بين البلدين والتي نجحت الحكومه …

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الموارد المائية توضح بشأن مذكرة تفاهم مع تركيا أولاً على النور نيوز.

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