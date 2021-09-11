بغداد: حملة اعتقالات جديدة ضد مسلحي العشائر

2021/09/11 | 16:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، اعتقال متهمين بنزاعات عشائرية في العاصمة بغداد.

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وذكر بيان للخلية، 11 أيلول/سبتمبر، أنّ "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد متمثلة بقوة من لواء المشاة (42) الفرقة الحادية عشرة تمكنت، بتنسيق مع استخبارات وأمن عمليات بغداد، وتعاون المواطنين من القبض على متهمين اثنين (بالدكة العشائرية) ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهما، في مدينة الصدر شرقي العاصمة".

وأضاف البيان، أنّ "قوة من اللواء الرابع شرطة اتحادية تمكنت من القبض على متهم (بالدكة العشائرية) في منطقة جسر ديالى جنوبي بغداد"، مشيرًا إلى "إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

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