بينها العراق.. تقرير سنوي يكشف عن إجراءات الربط الكهربائي الأردني مع دول الجوار

2021/09/11 | 16:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعكشف التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية في الأردن، اليوم السبت، عن الإجراءات التي تم اتخاذها لغايات الربط الكهربائي الأردني مع دول العراق ومصر وسوريا وفلسطين والسعودية، خلال العام الماضي 2020.كما تضمن التقرير السنوي الإجراءات التي تم اتخاذها لغايات الربط الكهربائي الأردني- الخليجي- المصري خلال العام الماضي 2020.وبحسب التقرير السنوي للشركة تم تجديد عقد تبادل الطاقة بين الجانبين الأردني والمصري لعام 2021، وبخصوص الربط الكهربائي الأردني السوري فلم يتم خلال 2020 أي تبادل للطاقة.وعن الربط الكهربائي الأردني الفلسطيني (أريحا) تم توقيع اتفاقية إنشاء محطة تحويل الرامة 132/33 ك.ف (المرحلة الأولى خلال مايو من العام الحالي بقدرة تحويلية 1x80 م.ف.أ)، لغايات رفع قدرة الـتـزويـد بـالـطاقة الـكهـربائية المصدرة لشركة كهرباء محافظة القدس والتوقيع على عقد التزويد (عقد بيع الطاقة).وفيما يتعلق بالربط الكهـربائي الأردني السعودي فتم وفق التقرير الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع من قبل مستشار عالمي، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ممثلة بوزارة الكهرباء السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بهدف تفويض الشركات المعنية في كلا البلدين (شركة الكهرباء الوطنية وشـركـة الكهرباء السعودية) للتفاوض لإعداد اتفاقيات الربط واختيار النموذج الافضل لتمويل المشروع.وعن الربط الكهربائي الأردني- الخليجي- المصري، فقد تم تجديد مذكرة الـتفاهم خلال عام 2019، وتضمنت الـمـذكـرة إدخال الجانب المصري ضمن مشروع الربط، وتم تعيـيـن مـسـتـشـار عالمي لإعداد دراسات الجدوى الفنية الاقـتـصاديـة والبيئية للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد كافة الدراسات اللازمة خلال عام 2021.وبخصوص الربط الكهربائي الأردني العراقي، تـم تـوقيع مـسـودة عـقـد تــزويــد الـطـاقـة الكهربائية من الجانب الأردني إلى الجانب العراقي كمرحلة أولــى للمشروع، والتوقيع على آلـيـة تنفيذ المشروع بـيـن الـجانبين ممثلا بشركة الكهرباء الوطنية، والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية (المنطقة الوسطى) خلال يوليو الماضي.المصدر: بترا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينها العراق.. تقرير سنوي يكشف عن إجراءات الربط الكهربائي الأردني مع دول الجوار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينها العراق.. تقرير سنوي يكشف عن إجراءات الربط الكهربائي الأردني مع دول الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).