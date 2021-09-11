بعد الحكم في جنيف.. جدل حول

2021/09/11 | 16:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على الرغم من أنها باتت قضية رأي عام في الكويت، إلا أن عودة قضية "شريط الفتنة" لدائرة الضوء قد لا تؤثر بالضرورة على المشهد السياسي في الدولة الخليجية.

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