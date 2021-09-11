2021/09/11 | 17:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتفقت هيئة النزاهة، السبت، على توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديميتين الدولية والعراقية لمكافحة الفساد.

وذكرت الخلية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (11 ايلول 2021)، أن "في إطار تعزيز أواصر التعاون بين أكاديميات مكافحة الفساد، والسعي لإبرام اتفاقات ومذكرات تعاون بينها في مجال التدريب والتطوير ونقل المعارف واكتساب المهارات، التقى رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (علاء جواد الساعدي) بعميد الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد (توماس ستيلزر) في العاصمة النمساوية فيينا".

وأضاف البيان، أن "اللقاء جرى في مقر الأكاديميَّة الدولية لمكافحة الفساد، تم الاتفاق خلاله بين الجانبين على إبرام مذكرة تفاهم بين الأكاديميتين الدولية والعراقية لمكافحة الفساد، من أجل التعاون في رفع قدرات العاملين في مجال مكافحة الفساد في التحقيق والتدقيق ونشر ثقافةالنزاهة والشفافية والحفاظ على المال العام، عبر برامج التدريب والتعليم ونقل المعارف وإجراء البحوث والدراسات في هذا المجال".

واوضح، انه "كما بحث الطرفان سبل مد جسور التعاون بين الأكاديميتين في مجال التدريب والتطوير وبما يصب في موضوع تسهيل تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، لا سيما ما جاء في فصلها الفصل السادس - المادة (60) بعنوان التدريب والمساعدة التقنية التي تنص على "تقوم كل دولة طرف، بالقدر اللازم، باستحداث أو تطوير أو تحسين برامـج تدريـب، خاصـة لموظفيـها المســؤولين عــن منــع الفســاد ومكافحتــه".

واشار البيان، الى أن "اللقاء تخلله مناقشة إمكانيات الأكاديميتين من الناحية العلمية والتدريبية ومواردهما البشرية والمادية، فيما وجه القاضي الساعدي دعوة لعميد الأكاديمية الدولية لزيارة العراق، فيما ثمن الأخير جهود الأكاديمية العراقية، بعد اطلاعه على مهامها وإنجازاتها، لا سيما في مجال التدريب والتطوير والتعليم المستمر، منوها بريادة العراق في منطقة الشرق الأوسط بإنشاء أكاديمية متخصصة بمكافحة الفساد بعد الأكاديميتين الدولية والماليزية".

وكان رئيس الهيئة القاضي (علاء جواد الساعدي) قد التقى بالسفير النمساوي في عمَّان "لقاء افتراضيا" بحثا خلاله سبل تعزيز أواصر التعاون المُشترك بين الهيئة والأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد التي تتخِذ من العاصمة النمساوية فيينا مقرا لها، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.

يشار إلى أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد هي منظمة دولية ومؤسسة تعليمية مقرها في العاصمة النمساوية فيينا، تعنى بمهمة مساعدة الدول الأعضاء في تعزيز أنظمة مكافحة الفساد عبر أنشطة التعليم والتدريب والبحوث المختلفة.

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