العراق يتفق على توقيع مذكرة تفاهم دولية لمكافحة الفساد

2021/09/11 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

السبت، عن الاتفاق على توقيع مذكرة

تفاهمٍ بين الأكاديميتين الدوليَّة

والعراقية لمكافحة الفساد.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "في إطار تعزيز أ

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