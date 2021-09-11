2021/09/11 | 17:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل نقيب الصحفيين العراقيين / رئيس

الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد

اللامي، السبت، وفد بعثة الاتحاد

الأوربي في العراق برئاسة ألان شابو

المسشتار الإعلامي في البعثة.





وقدم نقيب الصحفيين العراقيين

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد الأوربي يشيد بالدور الفاعل لنقابة الصحفيين العراقيين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد الأوربي يشيد بالدور الفاعل لنقابة الصحفيين العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).