الأردن يكشف تفاصيل جديدة تخص الربط الكهربائي مع العراق

2021/09/11 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

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تضمن التقرير السنوي لشركة الكهرباء الوطنية الاجراءات التي تم اتخاذها لغايات الربط الكهربائي الاردني مع دول مصر وسوريا وفلسطين والسعودية والعراق، بالإضافة الى الربط الكهربائي الاردني- الخليجي- المصري خلال العام الماضي 2020.

وبحسب التقرير السنوي للشركة تم تجديد عقد تبادل الطاقة بين الجانبين الاردني والمصري لعام 2021، وبخصوص الربط الكهربائي الاردني السوري فلم يتم خلال 2020 أي تبادل للطاقة.

وعن الربط الكهربائي الاردني الفلسطيني (أريحا) تم توقيع اتفاقية إنـشـاء محطة تحويل الرامة 132/33 ك.ف (المرحلة الاولى خلال ايار من العام الحالي بقدرة تحويلية 1x80 م.ف.أ)، لغايات رفع قدرة الـتـزويـد بـالـطاقة الـكهـربائية المصدرة لشركة كهرباء محافظة القدس, والتوقيع على عقد التزويد (عقد بيع الطاقة).

وفيما يتعلق بالربط الكهـربائي الاردني السعودي فتم الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع من قبل مستشار عالمي، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين ممثلة بوزارة الكهرباء السعودية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بهدف تفويض الشركات المعنية في كلا البلدين (شركة الكهرباء الوطنية وشـركـة الكهرباء السعودية) للتفاوض لإعداد اتفاقيات الربط، واختيار النموذج الافضل لتمويل المشروع.

وعن الربط الكهربائي الاردني- الخليجي- المصري، فقد تم تجديد مذكرة الـتفاهم خلال عام 2019، وتضمنت الـمـذكـرة إدخال الجانب المصري ضمن مشروع الربط، وتم تعيـيـن مـسـتـشـار عالمي لإعداد دراسات الجدوى الفنية الاقـتـصاديـة والبيئية للمشروع، ومن المتوقع الانتهاء من إعداد كافة الدراسات اللازمة خلال عام 2021.

وبخصوص الربط الكهربائي الاردني العراقي، تــم تـوقـيـع مــســودة عـقـد تــزويــد الـطـاقـة الكهربائية من الجانب الاردني إلى الجانب العراقي كمرحلة أولــى للمشروع، والتوقيع على آلـيـة تنفيذ المشروع بـيـن الـجانبين ممثلا بشركة الكهرباء الوطنية، والشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية (المنطقة الوسطى) خلال تموز الماضي.

وتضمن تقرير الشركة كذلك مشاريع الطاقة المتجددة على شبكة النقل والتي تم ربطها مع الشبكة خلال عام 2020، وهي مشاريع طاقة الرياح ( ماس باستطاعة 100 ميجا واط والشوبك باستطاعة 45 ميجاواط), مشاريع الطاقة الشمسية (مصدر باستطاعة 200 ميجاواط والازرق باستطاعة 11 ميجاواط حيث تم خلال عام 2020 إضافة 5 م.و), مشاريع العبور/ طاقة شمسية ( KFW باستطاعة 40 ميجاواط ,والهزاع باستطاعة 16 ميجاواط)ومشاريع محطات التحويل التي تم تنفيذها فهي مشروع إحلال محطة تحويل المطار 132 ك.ف المرحلة الثانية, مشروع محطة تحويل مصدر 132 ك.ف /محطة مفاتيح , مشروع توسعة محطة تحويل السلط 132/33 ك.ف , مشروع توسعة محطة تحويل المطار 132 ك.ف /الممر الاخضر, مشروع محطة تحويل عابور(زنل) 132 ك.ف /محطة مفاتيح, مشروع محطة تحويل دايهان (كوزبو) 132 ك.ف/ محطة مفاتيح, مشروع توسعة محطة تحويل القطرانة 132 ك.ف/ الممر الاخضر, مشروع رفع قدرة محولات محطة تحويل القطرانة.

اما بخصوص مشاريع خطوط النقل التي تم تنفيذها خلال عام 2020, فتم إنشاء خط نقل جديد لربط محطة تحويل الحزام مع محطة تحويل السمرا, وإنشاء خط نقل جديد لربط محطة تحويل الصخر الزيتي/ العطارات, وإنشاء تفريعة على خط (رحاب – السمرا) بإتجاه محطة تحويل الراجحي.

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