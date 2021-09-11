العراق يعيد إرسالية عجلتين إلى الجانب الإيراني لهذا السبب

2021/09/11 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم السبت، إعادة إرسالية عجلتين مخالفة إلى الجانب الإيراني في منفذ المنذرية الحدودي، وذلك لعدم وجود علامة تجارية على المادة المحملة.وذكر اعلام المنافذ في بيان تلقاه […]

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