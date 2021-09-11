بعد تحقيقه أعلى عدد رسائل تبرع في ساعة واحدة.. نادي ضمك السعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية

2021/09/11 | 17:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخل نادي ضمك السعودي موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حسبما أعلن في تغريدة له عبر تويتر، السبت.

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