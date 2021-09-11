الشرطة تنعى ضابطاً استشهد جراء انفجار في مخمور

2021/09/11 | 17:18 - المصدر: السومرية نيوز

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نعت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، مديرية شرطة محافظة نينوى، اليوم السبت، ضابطاً استشهد جراء انفجار في قضاء مخمور.

وقالت الوكالة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إنها تنعى "فقيدها الشهيد البطل (( النقيب خالد فتحي السرهيد اللهيبي )) ضابط مركز شرطة النور التابع لمديرية شرطة القيارة".وأضافت، أن اللهيبي "استشهد اثر انفجار عبوة ناسفة اثناء مساندته للقطعات الامنية بعد تعرض قرية الخطاب التابعة لناحية القراج / قضاء مخمور، الى هجوم ارهابي من قبل عصابات داعش فجر هذا اليوم".

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