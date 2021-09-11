2021/09/11 | 17:20 - المصدر: قناة الفرات

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EIcDS_phOw0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناصرية تقيم مجلس عزاء على روح فقيه اهل البيت (ع) المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (قده)) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناصرية تقيم مجلس عزاء على روح فقيه اهل البيت (ع) المرجع الكبير السيد محمد سعيد الحكيم (قده)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).